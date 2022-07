Uomini e Donne, Ida Platano consiglia: “Fate l’amore!” (Di sabato 30 luglio 2022) Ida Platano è tra i personaggi di Uomini e Donne che hanno più seguito sui social, e questo non comporta avere a che fare solo coi fan, ma anche con gli hater che gliene dicono di ogni. E proprio agli haters, la dama del trono over ha voluto dare un consiglio ben preciso: “Ho notato anche questa cosa, che mi scrivete verso le cinque, le sette del mattino, piuttosto che scrivere a me Fate l’amore!”. E come darle torto? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto Uomini e Donne, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto I protagonisti del trono over di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 luglio 2022) Idaè tra i personaggi diche hanno più seguito sui social, e questo non comporta avere a che fare solo coi fan, ma anche con gli hater che gliene dicono di ogni. E proprio agli haters, la dama del trono over ha voluto dare un consiglio ben preciso: “Ho notato anche questa cosa, che mi scrivete verso le cinque, le sette del mattino, piuttosto che scrivere a me”. E come darle torto? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto I protagonisti del trono over di ...

