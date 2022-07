Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 luglio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio picchiato a morte in mezzo alla strada è accaduto Civitanova Marche in provincia di Macerata dove nel primo pomeriggio di ieri alika oro un ambulante nigeriano di 39 anni è stato in seguito e poi costo Mortal mente sotto gli occhi dei passanti sotto accusa per l’accaduto Filippo Claudio Giuseppe ferlazzo operaio 32 anni di origini salernitane ma domiciliato in città ora l’uomo si trova in stato di fermo e dovrà rispondere di rapina e omicidio volontario Mara Carfagna è Mariastella Gelmini parlamentare appena uscite da portitalia sono approdati in azione il partito di Carlo Calenda Questa è stata una scelta offerte ponderata affermato il ministro degli affari regionali ma di cui sono straconvinta il ministro del Sud Carfagna invece detto di avere la certezza ...