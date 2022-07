Totti: “Con lei mi sento in pace”. E spunta video sull’ex coppia e Bocchi insieme a una festa (Di sabato 30 luglio 2022) “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Queste le confidenze di Francesco Totti all’amico Alex Nuccetelli, riportate dal “Corriere della Sera”. Totti: “Con lei mi sento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 30 luglio 2022) “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary,di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono incon me stesso”. Queste le confidenze di Francescoall’amico Alex Nuccetelli, riportate dal “Corriere della Sera”.: “Con lei miL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

