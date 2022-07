Razzo cinese oggi | l' ultima previsione | dove potrebbe cadere Sull' Italia per 32 secondi

(Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 luglio 2022 -Long March5B, per il rientro incontrollato sarebbe questione di ore. Le ultime stime aggiornate, elaborate dall'americana The Aerospace Corporation , collocano l'...

Roma, 30 luglio 2022 -Long March5B, per il rientro incontrollato sarebbe questione di ore. Le ultime stime aggiornate, elaborate dall'americana The Aerospace Corporation , collocano l'evento intorno alle 20.26 ...Ci risiamo. Un altro pezzo diè in caduta libera verso la Terra, ad appena una settimana dal suo lancio. Succederà con tutta probabilità oggi, 30 luglio. Come qualsiasi pezzo di ferraglia lanciata nello spazio e ...La mappa con le stime più aggiornate individuano una finestra tra le 20.26 di questa sera e le 11 di domani mattina. Le regioni coinvolte ..."Il sorvolo dell'Italia" da parte del detrito del Razzo cinese durerà 32 secondi ed è "previsto tra questa notte alle 23.08 e le 11.03 di domani mattina": lo ...