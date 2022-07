Qualifiche F1 oggi Gp Ungheria: orari e live. Diretta Fp3 alle 13. Leclerc vuole la pole - Sport - Formula1 (Di sabato 30 luglio 2022) F1, orari Gp Ungheria. Dove vedere in tv gara e Qualifiche (Sky e Tv8) Budapest (Ungheria), 30 luglio 2022 - Ferrari pronte a prendersi la pole position all'Hungaroring, dove oggi alle 16 scattano le ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) F1,Gp. Dove vedere in tv gara e(Sky e Tv8) Budapest (), 30 luglio 2022 - Ferrari pronte a prendersi laposition all'Hungaroring, dove16 scattano le ...

CamFrancisci : RT @Radio1Rai: ??#Formula1 #HungarianGP Alle 16 le qualifiche per la griglia di partenza. Laurent Mekies, direttore sportivo Ferrari, si asp… - waveshande : forse oggi mi perdo le qualifiche - Radio1Rai : ??#Formula1 #HungarianGP Alle 16 le qualifiche per la griglia di partenza. Laurent Mekies, direttore sportivo Ferrar… - luciaboffelli : Oggi qualifiche means oggi si sta in ansia - martpell___ : oggi qualifiche come ci sentiamo? -