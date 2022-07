Prendo casa al Sud. Ma non per buttarla in pasto al Far West di Airbnb (Di sabato 30 luglio 2022) Mutuo. Due casette nel centro storico di Napoli per i miei figli. Li voglio radicare lì dove sono nati, all’ombra del Vesuvio. Gli interessi schizzano in su mentre loro raccolgono le prime prenotazioni online. Sono sempre figli del mondo, prima di essere figli miei. Le mettono sulla piattaforma di Airbnb, prima ovviamente un passaggio in Questura per dichiararle. Il primo cliente lascia la casa in condizioni pietose, un gabinetto pubblico sarebbe più pulito. Un altro rompe una sedia Thonet e se la dà a gambe. Ho provato a consigliare loro di chiedere una caparra di garanzia. Ma la policy di Airbnb non la contempla. E già chissene, tanto loro non rischiano nulla. Altro giro, altri clienti rompono altra sedia, infilano la spina del ventilatore e spezzano il gambino della presa elettrica. Dimenticano le chiavi a notte fonda, svegliano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Mutuo. Due casette nel centro storico di Napoli per i miei figli. Li voglio radicare lì dove sono nati, all’ombra del Vesuvio. Gli interessi schizzano in su mentre loro raccolgono le prime prenotazioni online. Sono sempre figli del mondo, prima di essere figli miei. Le mettono sulla piattaforma di, prima ovviamente un passaggio in Questura per dichiararle. Il primo cliente lascia lain condizioni pietose, un gabinetto pubblico sarebbe più pulito. Un altro rompe una sedia Thonet e se la dà a gambe. Ho provato a consigliare loro di chiedere una caparra di garanzia. Ma la policy dinon la contempla. E già chissene, tanto loro non rischiano nulla. Altro giro, altri clienti rompono altra sedia, infilano la spina del ventilatore e spezzano il gambino della presa elettrica. Dimenticano le chiavi a notte fonda, svegliano ...

