(Di sabato 30 luglio 2022) Dalle 5,27 di questa mattina è inunonell’area dei Campi Flegrei. Lo ha comunicato l’Osservatorio Vesuviano al Comune di. L’evento piu’ significativo, localizzato nell’area del Vulcano Solfatara, proprio all’inizio dello, alle 5,27, alla profondità di 2.2 km con2.7. Gli eventi dellopotrebbero essere accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti delle aree prossime agli epicentri. La Polizia municipale e i volontari di protezione civile sono al momento impegnati nelle verifiche sul territorio. L’Amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune disegue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del ...

ildenaro_it : Dalle 5,27 di questa mattina è in corso uno #sciame #sismico nell’area dei #Campi #Flegrei. Lo ha comunicato l’… - corrmezzogiorno : #Napoli Pozzuoli, scossa di terremoto di magnitudo 2.7 e sciame sismico - agro24tw : Pozzuoli. Scossa di terremoto e sciame sismico in corso - Pozzuoli21 : La terra torna a tremare: scossa 2.7 all’alba -

... feriti o danni a strutture e cose, ha avuto luogo a 5 km da, 9 km da Napoli, 17 km da Aversa, 19 km da Torre del Greco e 32 km da Caserta. Questa è al momento l'unicadi magnitudo 2.... Terremoto Pozzuoli, scossa di magnitudo 2.7 e sciame sismico in corso Nei Campi Flegrei, a partire dall'alba di oggi, sabato 30 luglio, è in corso uno sciame sismico: la scossa più forte è stata di magnitudo 2 ...Ogni movimento tellurico accompagnato da un boato. Il terremoto più forte ha come epicentro la zona della Solfatara ...