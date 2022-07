Nigeriano invalido massacrato Attendo | Civitanova | l' orrore di Formigli contro Salvini e Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) L'diMarche buttato in politica. IlAlika Ogorchukwu, venditore ambulante di 39 anni, è statoe ucciso a colpi di stampella (la sua, era claudicante dopo un incidente) in strada e in pieno giorno da un italiano di 32 anni, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo operaio di origini salernitane. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo lo avrebbe aggredito dopo aver rifiutato le offerte dele aver sentito un apprezzamento alla sua fidanzata. E' bastato questo per far scattare la mattanza. E Corrado, conduttore di Piazzapulita, è partito subito all'attacco: "a bastonate da un italiano aMarche. Attendiamo post indignati di ...