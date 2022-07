Napoli, Raspadori accetta quello che aveva rifiutato Mertens (Di sabato 30 luglio 2022) Secondo la Gazzetta dello sport, Giacomo Raspadori avrebbe già accettato l’offerta d’ingaggio del Napoli da 2.4 milioni di... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Secondo la Gazzetta dello sport, Giacomoavrebbe giàto l’offerta d’ingaggio delda 2.4 milioni di...

AlfredoPedulla : La lista perfetta del #Napoli è: #Kepa, #LoCelso, #Raspadori e #Simeone. In qualche caso è pratica più che teoria,… - sportmediaset : Max vuole sempre Morata, l'alternativa è il duello con il Napoli per Raspadori #Sportmediaset #juventusa #Raspadori - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Gli intoccabili”, “Raspadori sì al Napoli”, “Rieccoli” ?? #30luglio - ZonaBianconeri : RT @SportdelSud: ???? Il #Napoli continua a trattare con il Sassuolo per assicurarsi le prestazioni di #GiacomoRaspadori. Il calciatore nero… - SportdelSud : ???? Il #Napoli continua a trattare con il Sassuolo per assicurarsi le prestazioni di #GiacomoRaspadori. Il calciato… -