L' orrore a Civitanova Marche | l' aggressione filmata | ma nessuno interviene

NickysBooks : RT @fnicodemo: Quanta responsabilità hanno i politici, i loro megafoni e i media che soffiano sulle paure, sulle finte invasioni, sull'emer… - _maria1503_ : RT @ritafrediani: Orrore per quello che è accaduto a Civitanova, ma orrore doppio se pensiamo che i testimoni, invece di intervenire, film… - ROOSTERS_99 : Italia, estate 2022. L’orrore ! #civitanova - EugenioCardi : RT @ritafrediani: Orrore per quello che è accaduto a Civitanova, ma orrore doppio se pensiamo che i testimoni, invece di intervenire, film… - AngeloSantoro : RT @Nicolabrunialti: Un'umanità senza pietà e senza speranza che fotografa un omicidio, invece di impedirlo. L'orrore dei 'socialsapiens'.… -

...per paura di perdere poltrone Enrico stai serenissimo dice cronaca condividiamolo e l'così l'...La giovane che lo ha preso a bastonate fino ad ucciderlo è accaduto a Corso Umberto a...Morire in diretta, ammazzato. In pieno centro, nella tranquillaMarche, 40mila anime, alle due del pomeriggio, in mezzo alla gente che guarda, magari filma, ma non interviene. Osservate i fermo immagine che pubblichiamo in questa pagina e poi aprite il ...Mentre Filippo Ferlazzo uccideva Alika Ogorchukwu nel centro di Civitanova Marche decine di persone hanno visto, commentato e filmato tutto ...Morire in diretta, ammazzato. In pieno centro, nella tranquilla Civitanova Marche, 40mila anime, alle due del pomeriggio, in mezzo alla gente che guarda, magari filma, ma non interviene. Osservate i f ...