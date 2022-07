LIVE Zeppieri-Alcaraz 5-7 4-3, ATP Umago in DIRETTA: momenti caldi del secondo set (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Tiene a zero Alcaraz, risposta larga di Zeppieri. 40-0 Prima esterna di Alcaraz. 30-0 Seconda al corpo di Alcaraz, che poi chiude dall’altra parte con il dritot. 15-0 Sbaglia un passante di rovescio vicino alla rete possibile Zeppieri, la volée bassa di Alcaraz non era stata perfetta. 4-3 Zeppieri, OTTIMO SCAMBIO! Gioca sempre ai due lati del campo l’azzurro per poi chiudere con la volée! 40-30 Risposta vincente di dritto di Alcaraz. 40-15 Dritto vincente lungolinea in corsa di Alcaraz sullo schema servizio-dritto di Zeppieri. 40-0 Prima esterna e dritto sull’altro lato per Zeppieri. 30-0 Zeppieri in ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Tiene a zero, risposta larga di. 40-0 Prima esterna di. 30-0 Seconda al corpo di, che poi chiude dall’altra parte con il dritot. 15-0 Sbaglia un passante di rovescio vicino alla rete possibile, la volée bassa dinon era stata perfetta. 4-3, OTTIMO SCAMBIO! Gioca sempre ai due lati del campo l’azzurro per poi chiudere con la volée! 40-30 Risposta vincente di dritto di. 40-15 Dritto vincente lungolinea in corsa disullo schema servizio-dritto di. 40-0 Prima esterna e dritto sull’altro lato per. 30-0in ...

