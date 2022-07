“La sicurezza non ha colore”. Il cordoglio di Salvini per il brutale omicidio di Alika (Di sabato 30 luglio 2022) La sinistra ha perso l'ennesima occasione per non usare un dramma a scopi elettorali. L'omicidio di Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche ha scatenato diversi commentatori che hanno puntato il dito contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini, rei di non essersi espressi sulla vicenda e di non aver dimostrato solidarietà al nigeriano ucciso brutalmente a colpi di stampelle. Ma anche stavolta si è trattato solo di un'opera che ha ben poco di veritiero e che getta fango sugli avversari politici in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre. Dopo il messaggio social della leader di Fratelli d'Italia è infatti arrivato anche quello del numero uno della Lega su Facebook: “Non si può morire così. Una preghiera per Alika e un abbraccio alla sua famiglia, per l'assassino pena certa fino in fondo. Città ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) La sinistra ha perso l'ennesima occasione per non usare un dramma a scopi elettorali. L'diOgorchukwu a Civitanova Marche ha scatenato diversi commentatori che hanno puntato il dito contro Giorgia Meloni e Matteo, rei di non essersi espressi sulla vicenda e di non aver dimostrato solidarietà al nigeriano ucciso brutalmente a colpi di stampelle. Ma anche stavolta si è trattato solo di un'opera che ha ben poco di veritiero e che getta fango sugli avversari politici in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre. Dopo il messaggio social della leader di Fratelli d'Italia è infatti arrivato anche quello del numero uno della Lega su Facebook: “Non si può morire così. Una preghiera pere un abbraccio alla sua famiglia, per l'assassino pena certa fino in fondo. Città ...

matteosalvinimi : Non si può morire così. Una preghiera per Alika e un abbraccio alla sua famiglia, per l’assassino pena certa fino… - simofons : Se di fronte alla notizia di uomo ammazzato di botte la tua prima reazione è “non vedo post indignati di Salvini e… - ferrazza : Quanto accaduto a Civitanova Marche non è un caso isolato. È la punta di un iceberg di un razzismo diffuso. Di cui… - ADP24268339 : RT @Elisabeth2345: #iovotoConte perchè lo rivorrei a Chigi, per me è rimasto sempre li. Io Draghi lo ammetto non l'ho mai digerito. Conte m… - maracaibosempre : @giuseppevairo @fafio6 @Sarita_Libre Guardi che x legge non si deve intervenire ma chiamare la pubblica sicurezza -