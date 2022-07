I Santi di Sabato 30 Luglio 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) San PIETRO CRISOLOGO Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaImola, ca. 380 – 450Nel 433 venne consacrato vescovo di Ravenna, dal Papa in persona, Sisto III. Il soprannome di Pietro è «Crisologo», che significa «dalle parole d’oro». La sua identità di uomo e di vescovo viene fuori chiaramente dai documenti che possediamo, circa 180 sermoni. E’ lì che troviamo veramente lui, con una cultura apprezzabile in quei tempi e tra quelle vicende, e soprattutto col suo calore umano e con lo schietto vigore della sua fede. Ravenna ai tempi di Pietro è un…www.Santiebeati.it/dettaglio/28450 Santa MASSIMA, DONATILLA E SECONDA Martiri in Africa www.Santiebeati.it/dettaglio/65050 Santa GIULITTA DI CESAREA DI CAPPADOCIA Martire † 303www.Santiebeati.it/dettaglio/65060 Sant’ ORSO DI AUXERRE Vescovo † ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) San PIETRO CRISOLOGO Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaImola, ca. 380 – 450Nel 433 venne consacrato vescovo di Ravenna, dal Papa in persona, Sisto III. Il soprannome di Pietro è «Crisologo», che significa «dalle parole d’oro». La sua identità di uomo e di vescovo viene fuori chiaramente dai documenti che possediamo, circa 180 sermoni. E’ lì che troviamo veramente lui, con una cultura apprezzabile in quei tempi e tra quelle vicende, e soprattutto col suo calore umano e con lo schietto vigore della sua fede. Ravenna ai tempi di Pietro è un…www.ebeati.it/dettaglio/28450 Santa MASSIMA, DONATILLA E SECONDA Martiri in Africa www.ebeati.it/dettaglio/65050 Santa GIULITTA DI CESAREA DI CAPPADOCIA Martire † 303www.ebeati.it/dettaglio/65060 Sant’ ORSO DI AUXERRE Vescovo † ...

