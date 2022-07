I postulanti seccatori quando ancora non c’erano i social

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 luglio 2022) La figura dell’aspirante letterato che vuole udienza a tutti i costi e annoia i presunti colleghi ha una lunga storia, che incrocia tra gli altri Orazio, Molière e Leopardi. Esiste però una variante moderna più ridicola: lo studioso seccatore, che si rivolge a un luminare del suo campo lusingandolo ma al tempo stesso pretendendo un risarcimento per lo scarso successo professionale, e che poi, se non aiutato, aggredisce il suo interlocutore. Un tipo immortale, sotto questo aspetto, è quello descritto da Kundera in “Amori ridicoli”. Più innocuo, ma perfettamente rappresentativo della specie, il tale che si presenta per lettera a Mario Praz nel 1958. La vicenda occupa il primo di tre elzeviri pubblicati dal grande anglista a fine anni 50 sul Borghese, e ora raccolti da Aragno sotto il titolo “Misteri d’Italia” insieme a un profilo di Praz firmato da Giuseppe Balducci. Un certo Antonio ...