Golf | Sean Crocker ancora in testa all’Hero Open 2022 dopo tre giri | Francesco Laporta 31°

OA_Sport : Golf: Sean Crocker è ancora in testa dopo tre giri all'Hero Open 2022. Risale Francesco Laporta - OA_Sport : Golf: Sean Crocker chiude ancora davanti all'Hero Open 2022 dopo due giri. Francesco Laporta è l'unico italiano che… - OA_Sport : Golf: Sean Crocker è il primo leader dell'Hero Open. Francesco Laporta 23° -

OA Sport

Continua a far vedere grandi coseCrocker in Scozia. L'americano, con un totale di 129 (63 66, - 15), al termine del secondo round degli Hero Open è ancora al comando della classifica con un solo colpo di vantaggio nei confronti ...Nel gruppo dei terzi a - 13 ci sono un altro scozzese, David Law , insieme agli inglesi Ross Fisher e Jonathan Thomson , allo svedese Jens Dantorp e allo spagnolo Adrian Otaegui. Il vero protagonista ... Golf: Sean Crocker resta in testa all'Hero Open 2022. Francesco Laporta unico italiano a passare il taglio Ancora una buona prova in Scozia per Sean Crocker che, con un parziale di 69 (-3) su un totale di 198 (63 66 69, -18), è rimasto al comando dell'Hero Open, torneo del DP World Tour. A St. (ANSA) ...Sean O’Hair enters the 2022 Rocket Mortgage Classic at Detroit Golf Club with +27000 odds to win. He made the cut and finished 32nd in his most recent time at this event in 2021. Below we ...