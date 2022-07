(Di sabato 30 luglio 2022) "La direzione provinciale del Pd di- si legge in un comunicato - ritiene essenziale e irrinunciabile il fatto che la comunità democratica della provincia dipossa continuare ad avere una propria rappresentanza in Parlamento. Per questo riteniamo che la ridiquale parlamentare abbia le adeguate caratteristiche di forte rappresentanza del nostro territorio provinciale in virtù dell'importante lavoro che ha svolto in questi anni" L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Elezioni: Pd Pistoia chiede la conferma per Caterina Bini - pistoiasport : Pistoia basket, le elezioni modificano le date della Supercoppa - pistoiasport : Pistoia basket, le elezioni modificano le date della F4 di Supercoppa - pistoiasport : Pistoia basket, le elezioni modificano le date della F4 di Supercoppa - Massimo__Macc : @nannierri @di_reddito Cmq Nanni grossa responsabilità è della sx, ad esempio Pistoia, citta rossa, sono 2 elezioni… -

Firenze Post

Occhi puntati in particolare sulla sottosegretaria diCaterina Bini, sicura nella ricandidatura ma non nel collegio che le sarà assegnato, e su qualche big nazionale come ad esempio il ......spalancate per l'ingresso nella segreteria di Azione e la certezza di una candidatura alle... La senatrice toscana, campionessa di preferenze alle Comunali adel 2017, ha mollato il ... Elezioni: Pd di Pistoia chiede la conferma per Caterina Bini "La direzione provinciale del Pd di Pistoia - si legge in un comunicato - ritiene essenziale e irrinunciabile il fatto che la comunità democratica della provincia di Pistoia possa continuare ad avere ...Prato – Saranno Valerio Barberis, Sandra Bolognesi, Marco Martini, Marco Sapia e Benedetta Squittieri, i nomi che il Pd di Prato dopo un summit in direzione provinciale, invierà ai responsabili regio ...