Elezioni 2022 | Conte | “Serietà e coraggio | come con la pandemia”

"Serietà, responsabilità e coraggio per cambiare. Come quando abbiamo governato il Paese nel momento più difficile. Con chi non conta, per chi non ha voce". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Che poi, in un dichiarazione-appello video, aggiunge: "Io sono una persona seria e responsabile, sono lo stesso che ha affrontato il periodo più duro della pandemia, adottando misure per primo nel mondo occidentale. Sono quello – prosegue Conte – che ha portato in Italia 209 miliardi per il Pnrr, che ha elargito, per il mantenimento del tessuto imprenditoriale e sociale, 130 miliardi a famiglie e imprese. Con le nostre misure un milione di cittadini sono stati sottratti alla povertà". "Parleremo a loro – prosegue Conte – ...

