Due donne diverse a Praga. Storia di Milada e Ludmila e di un processo farsa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 luglio 2022) Per essere uno la cui vita è stata segnata dalle, ossia dal rapporto contraddittorio e doloroso con ognuna di loro, ai miei occhi non esistono le “” in quanto categoria indeterminata, e bensì Anna, Virginia, Babu, Natalia, Barbara, Michela, le singoleda cui è venuta ogni particella del mio stare al mondo. Non esistono “le”, e bensì di volta in volta quella determinata creatura femminile. Per me esiste eccome una donna di nomeHoráková. Era nata ail 25 dicembre 1901. Nel 1926, l’anno della sua laurea in Giurisprudenza, aderisce al Partito socialista nazionale cecoslovacco. Quando i nazi occupano la Cecoslovacchia, lei diventa una figura di rilievo della opposizione clandestina. I nazi la acciuffano e la condannano a morte. La condanna commutata ...