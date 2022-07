(Di sabato 30 luglio 2022)è vicino al, come scrive anche il Corriere dello Sport.ha detto sì. Hacon ile vuole la Champions: non resta che sbloccare le cessioni, dio Fabian e. È vicina, invece, la fine della telenovela Petagna-Monza: l’affare si concluderà la prossima settimana. E Simeone partirà da Verona. Il cartellino vale 30 milioni.con il, tra l’altro, è già fatto: quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Oltre il salto triplo. Il club azzurro fa sapere che senza uscite non sarà facile concretizzare e attende che si sblocchino la storia-West Ham nonché la situazione di. L'articolo ilsta.

Vittoriog82 : RT @capuanogio: Il #Napoli ha chiesto #Raspadori al #Sassuolo, forte anche del sì del giocatore (contratto quinquennale da 2,5 netti). Il p… - napolista : Corsport: il Napoli ha l’accordo con Raspadori, serve cedere Zielinski e Ounas Il Sassuolo vuole trenta milioni. L… - capuanogio : Il #Napoli ha chiesto #Raspadori al #Sassuolo, forte anche del sì del giocatore (contratto quinquennale da 2,5 nett… - garvaruleando : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Raspadori, sì al #Napoli ?? #DeKetelaere, ora è… - Paolo_Bargiggia : Raspadori, CorSport: “Il Napoli prepara l’assalto finale al Sassuolo” -

Il tecnico gli ha messo accanto Juan Jesus. Domenica il coreano dovrebbe giocare uno spezzone dell'amichevole contro il Maiorca Ieri il nuovo arrivato in casa, Kim Minjae, ha svolto il suo primo allenamento con la squadra di Spalletti. Il Corriere dello Sport dà qualche indicazione sul modo in cui il tecnico lo ha provato all'interno della difesa a ...Tutto comunque dipende da Zielinski, che non è convinto del West Ham Db Milano 25/10/2018 - Europa League / Milan - Betis / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giovani Lo Celso Ilpunta ...Raspadori, sì al Napoli", si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. Il giocatore ha deciso: vuole la Champions, e il club azzurro è pronto a garantirgli ...“Mercoledì è venuto fuori a sorpresa un nome che fino a pochi giorni fa è stato fisso nei radar della Fiorentina: Lo Celso. Tutto comunque dipende da Zielinski, che non è convinto del West Ham. Il Nap ...