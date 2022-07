CIRA | RallyLana | il riscatto di Pinzano-Zegna

motorionline : #CIRA | Corrado Pinzano e Marco Zegna conquistano il 35esimo #RallyLana, quarto appuntamento del Campionato Italian… - rally_timing : ?? ?? CIRA, Oropa aspetta stasera i protagonisti del Rally Lana con i suoi 23,55 chilometri cronometrati #CRZ… - rally_timing : ?? ?? Il CIR Asfalto scalda i motori nello shakedown del Rally Lana. Campedelli e Rappa i più veloci ???Occhio alle p… - rally_timing : ?? ?? CIRA, Corrado Fontana al via del Rally Lana su Hyundai i20 WRC #CIRA #CorradoFontana #RallyLana #Hyundaii20wrc… - L2MS_ : RT @rallyssimo: Iscritti e programma del rallyLana 2022 che si correrà nel biellese questo weekend (29 e 30 luglio) -

2022 si parla di record. E' quello fatto segnare dalla gara che come miglior performance ... In forza alla classe maggiore per iltorna in corsa anche il ceccanese Stefano Liburdi, dopo l'...È arrivato il momento della gara di casa. Tra venerdì 29 e sabato 30 luglio si correrà l'edizione numero 35 delche quest'anno è entrato a far parte del, Campionato Italiano Rally Asfalto, la seconda serie per importanza del rallismo italiano. Una promozione che implica un aumento dei chilometri ...Corrado Pinzano e Marco Zegna conquistano il 35esimo Rally Lana, che in questo 2022 ha acquisito validità nazionale entrando a far parte del Campionato Italiano Rally Asfalto come quarto appuntamento ...È iniziato lo spettacolo del 35° Rally Lana con la prima prova speciale a fari accesi. La PS1 “Città di Biella” ha aperto lo scontro tra i 116 equipaggi partecipanti al quarto round del Campionato Ita ...