Cdx, Salvini: 'scegliere subito i ministri' (Di sabato 30 luglio 2022) - Il leader della Lega continua a smentire influenze russe. 'La manina che ha fatto cadere il governo Draghi è quella di Conte' afferma, promettendo la lista dei ministri prima del voto Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022) - Il leader della Lega continua a smentire influenze russe. 'La manina che ha fatto cadere il governo Draghi è quella di Conte' afferma, promettendo la lista deiprima del voto

Cdx, Salvini: 'scegliere subito i ministri' - Il leader della Lega continua a smentire influenze russe. 'La manina che ha fatto cadere il governo Draghi è quella di Conte' afferma, promettendo la lista dei ministri prima del voto C'è anche chi teme il pericolo nazista ...e costringe Salvini e Berlusconi a inseguirla Un fattore non secondario per comprendere l'ascesa di Giorgia Meloni è la sua capacità di dettare l'agenda. La... Meloni vuole il volante del Cdx Resa ... Cdx diviso sulla leadership. Salvini: chi ha un voto in più governa. Fi: prima idee e proposte Il premier del cdx andrà deciso Ha vinto la linea di Giorgia Meloni: nel centrodestra il partito che avrà più voti proporrà il nome per la presidenza del Consiglio. È il principio che vige da sempre nel centrodestra (lo ha ripetuto ...