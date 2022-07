Candidatura a rischio anche per Dibba: non è iscritto al movimento. Serve una deroga di Grillo (Di sabato 30 luglio 2022) anche Alessandro Di Battista per tornare all’ovile e candidarsi con il suo ex partito dovrà passare sotto le forche caudine di Grillo, suo primo méntore. Il Che Guevara di Roma Nord potrebbe non essere in lista. A frenare la Candidatura di Dibba un cavillo giuridico, una regola che potrebbe far saltare la sua corsa. A rischio anche la Candidatura di Di Battista Oltre alle regole auree del movimento a frenare ci sono i contiani di ferro che non lo vedono affatto di buon occhio. “Tirerà elettoralmente, ma ci mettiamo un guaio in casa per 5 anni”, è il tam tam che corre in queste ore. Per ora tra il segretario 5Stelle e il ribelle non ci sono stati contatti. anche se Di Battista, dopo la caduta del governo Draghi, ha offerto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022)Alessandro Di Battista per tornare all’ovile e candidarsi con il suo ex partito dovrà passare sotto le forche caudine di, suo primo méntore. Il Che Guevara di Roma Nord potrebbe non essere in lista. A frenare ladiun cavillo giuridico, una regola che potrebbe far saltare la sua corsa. Aladi Di Battista Oltre alle regole auree dela frenare ci sono i contiani di ferro che non lo vedono affatto di buon occhio. “Tirerà elettoralmente, ma ci mettiamo un guaio in casa per 5 anni”, è il tam tam che corre in queste ore. Per ora tra il segretario 5Stelle e il ribelle non ci sono stati contatti.se Di Battista, dopo la caduta del governo Draghi, ha offerto ...

