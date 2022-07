Can Yaman felice annuncia con Francesca Chillemi: “Ci vediamo da settembre” (Di sabato 30 luglio 2022) Alcuni scatti in spiaggia e Can Yaman e Francesca Chillemi insieme sono più belli che mai. E’ il set di Viola come il mare, la serie che per lungo tempo ha fatto immaginare a molti che tra i due attori ci fosse un flirt. Niente del genere e ancora una volta Can Yaman ribadisce il forte legame che c’è tra lui e l’ex Miss Italia siciliana. E’ passato circa un anno dal primo ciak di Viola come il mare, finalmente c’è il primo trailer, l’anteprima. L’annuncio è dell’attore turco che tagga la Chillemi ma lei al momento ha un altro impegno. All’anteprima di Viola come il mare Francesca Chillemi risponde con le riprese di Che Dio ci aiuti, arrivata alla settima stagione. Can Yaman e Francesca Chillemi in Viola come il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 luglio 2022) Alcuni scatti in spiaggia e Caninsieme sono più belli che mai. E’ il set di Viola come il mare, la serie che per lungo tempo ha fatto immaginare a molti che tra i due attori ci fosse un flirt. Niente del genere e ancora una volta Canribadisce il forte legame che c’è tra lui e l’ex Miss Italia siciliana. E’ passato circa un anno dal primo ciak di Viola come il mare, finalmente c’è il primo trailer, l’anteprima. L’annuncio è dell’attore turco che tagga lama lei al momento ha un altro impegno. All’anteprima di Viola come il marerisponde con le riprese di Che Dio ci aiuti, arrivata alla settima stagione. Canin Viola come il ...

Adelina80451737 : RT @VelvetMagIta: Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi incantano nel promo ufficiale - Arancha55833838 : RT @VelvetMagIta: Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi incantano nel promo ufficiale - Y9IAhYpZdnuzZFU : RT @VelvetMagIta: Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi incantano nel promo ufficiale - CClub1989 : Siamo perdutamente innamorate di Mania by Can Yaman. Se tu ancora non ce l'hai vai sul sito - MaraDel33526558 : RT @VelvetMagIta: Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi incantano nel promo ufficiale -