Agatha: Coven of Chaos, tra passato e futuro nella quinta fase del MCU (Di sabato 30 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 è stata annunciata la quinta fase del Marvel Cinematic Universe, questa avrà inizio nel 2023 e tra i molteplici titoli elencati ritroviamo anche la serie Agatha: Coven of Chaos, con uscita prevista per l’inverno 2023. Agatha Harkness in Wanda Vision Agatha Harkness compare già nella serie tv Wanda Vision, reperibile su Disney+. È stata un personaggio in un primo tempo con un ruolo marginale e simpatico, poi invece ha avuto un ruolo centrale, sino a catturare totalmente l’attenzione degli spettatori che sentivano decisamente il bisogno di saperne di più. Nell’ottavo episodio di Wanda Vision assistiamo ad un flashback che mostra uno spezzone della storia passata di questo personaggio, un episodio di vita svoltosi nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 è stata annunciata ladel Marvel Cinematic Universe, questa avrà inizio nel 2023 e tra i molteplici titoli elencati ritroviamo anche la serieof, con uscita prevista per l’inverno 2023.Harkness in Wanda VisionHarkness compare giàserie tv Wanda Vision, reperibile su Disney+. È stata un personaggio in un primo tempo con un ruolo marginale e simpatico, poi invece ha avuto un ruolo centrale, sino a catturare totalmente l’attenzione degli spettatori che sentivano decisamente il bisogno di saperne di più. Nell’ottavo episodio di Wanda Vision assistiamo ad un flashback che mostra uno spezzone della storia passata di questo personaggio, un episodio di vita svoltosi nel ...

