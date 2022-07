Zielinski verso il West Ham | decisione definitiva nelle prossime ore

ZonaBianconeri : RT @Stefano53011401: - Stefano53011401 : - thelumpur : #Zielinski ha fatto un anno deludente e ora ne celebrano tutti la vendita. Memoria corta e poco rispetto verso uno… - SportdelSud : ???? #Zielinski è verso l'uscita, ma il #Napoli, secondo i media inglesi, è pronto a sostituirlo. - infoitsport : Bargiggia: 'Non è vero che Zielinski ha rifiutato il West Ham, pista calda! Fabian verso la permanenza, niente Bara… -

Il West Ham vuole continuare a pescare a mani ma anche portafogli piene dalla Serie A. Dopo Gianluca Scamacca, anche Piotrdel Napoli potrebbe infatti fare bagagliLondra. Il Napoli ha chiesto chiaramente agli inglesi almeno 35 milioni di euro per liberare il trequartista polacco. Gli Hammers preparano il ...Calciomercato Napoli , intervista Fabio Viviani Possibile cessione di'La qualità ... Il Napoli si sta indirizzandoil 4 - 3 - 3, anche se nel calcio attuale non ci si focalizza più sui ...Il corteggiamento del West Ham nei confronti di Zielinski, poi, spinge De Laurentiis a cercare un piano b, nel caso in cui il polacco dovesse trasferirsi in Premier. Carnevali ha confermato l'interess ...Il West Ham spinge per Zielinski, con il club di De Laurentiis che sonda il possibile sostituto. Zielinski. Calciomercato Napoli, scelto sostituto Zielinski Della questione Zielinski ne ha parlato an ...