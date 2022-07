Ucraina: 5 morti in attacco a Mykolaiv (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - I russi hanno sparato bombe a grappolo in uno dei distretti di Mykolaiv, uccidendo almeno 5 persone. Lo hanno comunicato il sindaco Oleksandr Senkevych e il governatore della regione di Mykolaiv Vitaliy Kim su Telegram. "Un missile ha colpito una fermata dei mezzi pubblici. 12 persone sono rimaste a terra. Al momento il bilancio è di 5 morti e 7 feriti", ha affermato Kim. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - I russi hanno sparato bombe a grappolo in uno dei distretti di, uccidendo almeno 5 persone. Lo hanno comunicato il sindaco Oleksandr Senkevych e il governatore della regione diVitaliy Kim su Telegram. "Un missile ha colpito una fermata dei mezzi pubblici. 12 persone sono rimaste a terra. Al momento il bilancio è di 5e 7 feriti", ha affermato Kim.

