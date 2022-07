Teleriscaldamento | A2A | il prezzo resterà bloccato anche nel quarto trimestre 2022

(Di venerdì 29 luglio 2022) In considerazione degli avvenimenti che continuano a destabilizzare il mercato determinando una volatilità senza precedenti dei prezzi dell’energia, A2A – attraverso la società A2A Calore e Servizi – ha deciso di intervenireneldell’anno a favore dei propri clienti, bloccando la componente deldellegata al PUN (Unico Nazionale) e che valorizza l’utilizzo del calore generato da fonte rinnovabile, fissata ancora a 200,721 €/MWh (valore ‘congelato’ di inizio) rispetto al valore di 368 €/MWh che sarebbe implicitamente incorporato nella formula considerati gli andamenti di giugno-luglio-agosto. Si stima che questa iniziativa possa offrire un risparmio medio di circa 50€ per famiglia-tipo nell’ultimo ...

webecodibergamo : Si stima un risparmio medio di circa 50 euro per famiglia-tipo nell’ultimo trimestre dell’anno - bsnewsit : A2A blocca parte del prezzo del teleriscaldamento: risparmio stimato di 50 euro a famiglia - Affaritaliani : A2A, nuovo intervento sul teleriscaldamento - quibresciait : Brescia, A2A “congela” il prezzo del teleriscaldamento - Prezzo bloccato anche nel quarto trimestre dell'anno. Si s… -

QuiBrescia.it

L'auspicio diè che vengano estese alle misure correttive già adottate per altre fonti energetiche (IVA agevolata al 5% sulla vendita del calore prodotto) che potrebbero ......nella decarbonizzazione delle fonti di produzione del calore portati avanti da, l'aumento del gas riguarderà in ogni caso meno della metà dell'indice che forma quello del, a cui ... Brescia, A2A "congela" il prezzo del teleriscaldamento Prezzo bloccato del teleriscaldamento anche per il quarto trimestre 2020. A2A ha deciso di “congelare” per la terza volta nel corso del 2022 il prezzo della componente legata al PUN, prezzo unico ...L’annuncio Si stima che il risparmio per una famiglia-tipo sarà di 50 euro. L’ad di A2A Calore e Servizi Luca Rigoni ha dato l’annuncio: «Da marzo 2022 per i nostri clienti taglio di 12,5 milioni di e ...