Superbike | risultati FP1 GP Repubblica Ceca | Rea e Razgatlioglu partono subito forte | bene Rinaldi e Locatelli

Con la prima sessione di prove libere conclusasi poco fa è ufficialmente iniziato il weekend del Gran Premio di Repubblica Ceca 2022 di Superbike presso il tracciato di Most. Non poteva esserci miglior inizio per questo GP, con una sessione che nei minuti finali ha visto assoluti protagonisti il campione del mondo in carica, reduce da un GP britannico perfetto (segnato da una tripletta), Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea: gli unici due a scendere al di sotto dell'1:32, con giri quasi da qualifiche, e alla fine è il britannico a registrare il miglior tempo (1:31.893). Secondo posto dunque, con un ritardo di appena 35 millesimi dal leader, per il pilota turco della Yamaha, seguito dal suo compagno di squadra in terza posizione, lo statunitense Garrett Gerloff (+0.456 da Rea).

