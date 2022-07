Shonda Rhimes e altre 400 autrici televisive chiedono più protocolli di sicurezza negli stati anti-aborto

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tnomi famosi di celebriagli studios di dar vita a un protocollo dicomune per le donne incinte. Oltre 400 sceneggiatrici, showrunner e creative, tra cui spiccano i nomi die Issa Rae, si sono unite per chiedere ai principali studi di intrattenimento come Netflix, Disney, Apple, Warner Bros. e altri ad espandere idiper le donne incinte. Secondo Variety, la lettera invoca politiche scritte su come le aziende intendano "sovvenzionare i viaggi delle ...

icarvsplume : RT @cpscrive: C’è un po’ di Jane Austen in questo Shonda Rhimes #persuasion - cpscrive : C’è un po’ di Jane Austen in questo Shonda Rhimes #persuasion - wordsandmore1 : #24luglio oltre #FrenchGP #FrenchGrandPrix #Musetti #Brunetta #melacantoshow #Letta #Alcaraz buona #DomenicaDEstate… - SadDelaCreme : La 17esima stagione di #GreysAnatomy : Vuoi puntare tutto sui drammi della pandemia o vuoi fare succedere un sacco… - dottformisone : @Shambelle97 Perché la Marvel è la nuova Shonda Rhimes -

... rendendosi in parte autonoma rispetto a Grey's Anatomy , sebbene siano frequenti i crossover tra le due serie di punta prodotte dalla ShondaLand di. Il set di Station 19 6 ha riaperto ...Bridgerton: 10 cose che (forse) non sai sulla serie Netflix prodotta daBridgerton non smette di far parlare di sé: ecco 10 curiosità sulla serie Netflix tratta dai romanzi di Julia ...L'attrice di Reign Adelaide Kane farà parte del cast della stagione 19 di Grey's Anatomy. Scopriamo insieme quale personaggio interpreterà.Un nuovo legal drama inclusivo con un gruppo di giovani avvocati alle loro prime esperienze in Tribunale, tra lavoro e vita privata ...