Prematuro nato della grandezza di un giocattolo di Superman sopravvive per miracolo e ora sta bene (Di venerdì 29 luglio 2022) Potrebbe sembrare che i miracoli siano possibili solo nelle storie fantastiche o nei blockbuster di Hollywood. Ma la verità è che avvengono ogni giorno nel mondo. Ovviamente ciò dipende dalla definizione che diamo alla parola miracolo, ma è impossibile per chiunque negare che a volte succedano cose che semplicemente non ci si aspetterebbe mai. Certe cose servono a restituire la fede a coloro che l'hanno persa. E anche per ricordare a tutti che niente è impossibile. Rob e Val sono i genitori di un bambino nato a sole 23 settimane di gestazione. Loro hanno sicuramente un motivo per credere nei miracoli. Valerie RayLogan Ray è nato avendo tutto contro. Era molto Prematuro e alla nascita pesava solamente 700 grammi. Inoltre, era lungo appena come un pupazzo di Superman che suo padre aveva comprato ...

