Osio Sotto, tutto pronto per la rassegna LibrOrchestra (Di venerdì 29 luglio 2022) Osio Sotto. Musica… da leggere. In una straordinaria esperienza che unisce colori di note e suoni di parole, profumo di creatività e dialogo autentico, a salvaguardia della lettura e del suo approccio volutamente sostenuto fin dalla più tenera età, insieme a quello per la musica, sbarca a Osio Sotto il festival LibrOrchestra, la seconda felice edizione della rassegna culturale di carattere nazionale, itinerante, nata da un’intuizione di Elisabetta Garilli, pianista e direttrice d’orchestra. L’appuntamento, per i cittadini del paese bergamasco, è per le serata di venerdì e sabato, rispettivamente alle 21.30 nel teatro dell’oratorio e in biblioteca. L’invito è dunque a partecipare a percorsi studiati nella letteratura per l’infanzia e nella musica che, partita da Verona, quest’anno è ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 luglio 2022). Musica… da leggere. In una straordinaria esperienza che unisce colori di note e suoni di parole, profumo di creatività e dialogo autentico, a salvaguardia della lettura e del suo approccio volutamente sostenuto fin dalla più tenera età, insieme a quello per la musica, sbarca ail festival, la seconda felice edizione dellaculturale di carattere nazionale, itinerante, nata da un’intuizione di Elisabetta Garilli, pianista e direttrice d’orchestra. L’appuntamento, per i cittadini del paese bergamasco, è per le serata di venerdì e sabato, rispettivamente alle 21.30 nel teatro dell’oratorio e in biblioteca. L’invito è dunque a partecipare a percorsi studiati nella letteratura per l’infanzia e nella musica che, partita da Verona, quest’anno è ...

doli_osio : @matteorenzi Secondo me i partitini sotto i 4/5% non dovrebbero nemmeno esistere perché rappresenterebbero una mis… - dirtyhalfdozen : Per favore, mi aiutate a scagliarmi contro la redazione di @PrimaBergamo che ha avuto la brillante idea di pubblica… - AmoBergamo : #Bergamo Il 6 agosto Bianca Atzei a Osio Sotto. Tra attesa e i «quàrcet zó» della vecchia scuola - CorradoBGsex : RT @nino4976: Manca sempre meno all'evento dell'anno, #bergamosex , evento imperdibile, 3 giorni super con la super regia dell'amico @Corra… - nino4976 : Manca sempre meno all'evento dell'anno, #bergamosex , evento imperdibile, 3 giorni super con la super regia dell'am… -