"Io, una bambina, dovrei far nascere un altro bambino?": le parole di Addison Gardner

L'idea di parlare di fronte a una Camera piena di politici farebbe intimidire chiunque, eppure la 12enne Addison Gardner si è coraggiosamente fatta avanti e ha parlato a un'udienza pubblica alla Camera in West Virginia per difendere il diritto all'aborto. Addison Gardner è stata la più giovane partecipante all'udienza pubblica: ogni persona aveva solo 45 secondi per parlare, come riporta VICE. Il West Virginia si sta preparando ad accogliere un disegno di legge drastico in materia di aborto, l'HB 302, che è passato con un ampio voto 69-23 alla Camera, a maggioranza repubblicana. L'HB 302 negherebbe l'aborto in tutti i casi, salvo in quelli dovuti a rari eventi medici, tra cui feti non vitali dal punto di vista medico, gravidanze ectopiche o emergenze mediche. Secondo il disegno di legge, chi fornisce aborti che ...

