I programmi in tv oggi, 29 luglio 2022: film e intrattenimento (Di venerdì 29 luglio 2022) Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Grand Hotel Intrighi e passioni. Guida ai programmi Tv della serata del 29 luglio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 29 luglio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Tre dalle 21.20 Driven – Il caso DeLorean. California, primi anni ’80. Jim Hoffman è un pilota laborioso, padre e marito adorabile, ma anche un narcotrafficante! Dopo essere stato incastrato dall’agente dell’FBI ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 29 luglio 2022) Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Grand Hotel Intrighi e passioni. Guida aiTv della serata del 29Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 29? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Driven – Il caso DeLorean. California, primi anni ’80. Jim Hoffman è un pilota laborioso, padre e marito adorabile, ma anche un narcotrafficante! Dopo essere stato incastrato dall’agente dell’FBI ...

FLampunio : RT @benq_antonio: La lobotomizzazione del cervello, il danno che hanno fatto certi politici che oggi non hanno nemmeno programmi per le per… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 29 luglio 2022: film e intrattenimento - adrianobusolin : RT @benq_antonio: La lobotomizzazione del cervello, il danno che hanno fatto certi politici che oggi non hanno nemmeno programmi per le per… - benq_antonio : La lobotomizzazione del cervello, il danno che hanno fatto certi politici che oggi non hanno nemmeno programmi per… - BroginiAlessio : Da #IlGiornale : 'Da cittadino preferirei che la scelta nelle urne dipendesse dal confronto dei programmi, dalla v… -