Gp Ungheria libere 2: Leclerc risponde a Sainz (Di venerdì 29 luglio 2022) Come è successo in Francia una settimana fa, la Ferrari sembra l’auto più forte per il Gp d’Ungheria nelle libere 2. In mattinata Carlos Sainz è stato il più veloce e nel pomeriggio Charles Leclerc ha replicato allo Spagnolo, facendo segnare il miglior tempo di giornata, un 1:18.4 che è stato avvicinato solo da un sorprendente Lando Norris e dallo stesso Carlos, entrambi poco più di due decimi. Insomma una tripletta tutta da gustare che è ancora colorata di rosso. Gp Ungheria libere 1: Sainz brilla come il Re Mida Gp Ungheria libere 2: il pilota Sainz ha rischiato grosso ll Madrileno non era a suo agio con la F1-75 come nelle Prove libere 1. Con un calo della temperatura da 55 a 46 gradi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 29 luglio 2022) Come è successo in Francia una settimana fa, la Ferrari sembra l’auto più forte per il Gp d’nelle2. In mattinata Carlosè stato il più veloce e nel pomeriggio Charlesha replicato allo Spagnolo, facendo segnare il miglior tempo di giornata, un 1:18.4 che è stato avvicinato solo da un sorprendente Lando Norris e dallo stesso Carlos, entrambi poco più di due decimi. Insomma una tripletta tutta da gustare che è ancora colorata di rosso. Gp1:brilla come il Re Mida Gp2: il pilotaha rischiato grosso ll Madrileno non era a suo agio con la F1-75 come nelle Prove1. Con un calo della temperatura da 55 a 46 gradi ...

