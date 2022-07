' Falusi | poca chiarezza Perché risponde Giuntini?' - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 29 luglio 2022) "si cimenta in affermazioni prive di fondatezza, in mancanza probabilmente di informazioni che non ha avuto e che è giusto far conoscere". INizia così la replica di Fiorenzo Borelli (lista ...

La minoranza aggiunge: "La presidente delsi può rifiutare di ricevere rappresentanti di partiti, seguendo un consiglio sbagliato del sindaco che è abituato a farsi scudo delle istituzioni per ...La minoranza aggiunge: "La presidente delsi può rifiutare di ricevere rappresentanti di partiti, seguendo un consiglio sbagliato del sindaco che è abituato a farsi scudo delle istituzioni per ..."Giuntini si cimenta in affermazioni prive di fondatezza, in mancanza probabilmente di informazioni che non ha avuto e che è giusto far conoscere". INizia così la replica di Fiorenzo Borelli (lista ci ..."È dal 25 giugno che è stata presentata una richiesta via Pec alla presidente dell'Istituto Falusi di Massa Marittima" ...