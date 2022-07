Dove guardare Samsung Unpacked 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Il prossimo evento Samsung Unpacked 2022 si terrà il 10 agosto. Si tratta di un evento online in cui l’azienda sudcoreana andrà a presentare i prossimi smartphone pieghevoli e un nuovo smarwatch. Se non vuoi perdere la presentazione dei nuovi Galaxy Fold e Flip sei nel posto giusto per scoprire Dove puoi guardare il lancio. Recensione Galaxy S22 Ultra online Samsung Unpacked 2022 sarà trasmesso in streaming dalla redazione online di Samsung, Dove potrai ricevere aggiornamenti sull’evento. Sarà disponibile anche su YouTube, Facebook e Twitter di Samsung. L’evento è gratuito; non è necessario un abbonamento per vederlo. Cerca l’hashtag #SamsungUnpacked per trovare lo ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 29 luglio 2022) Il prossimo eventosi terrà il 10 agosto. Si tratta di un evento online in cui l’azienda sudcoreana andrà a presentare i prossimi smartphone pieghevoli e un nuovo smarwatch. Se non vuoi perdere la presentazione dei nuovi Galaxy Fold e Flip sei nel posto giusto per scoprirepuoiil lancio. Recensione Galaxy S22 Ultra onlinesarà trasmesso in streaming dalla redazione online dipotrai ricevere aggiornamenti sull’evento. Sarà disponibile anche su YouTube, Facebook e Twitter di. L’evento è gratuito; non è necessario un abbonamento per vederlo. Cerca l’hashtag #per trovare lo ...

sci_oups : vorrei dirvi che non so dove guardare ma so esattamente dove guardare - mar_aie : Le Olimpiadi! Ne vogliamo parlare? Sochi, Tokyo, Pechino e se sale la stronza anche Milano! Quindi: giusto critica… - giannifioreGF : Dove guardare #SamsungUnpacked 2022 - dragogalattico1 : @SanctionsK In tanti mess mi sono persa il link, per cortesia dove posso guardare? Grazie - finelhes : vorrei seriamente pensare “mi basta vederlo, non importa dove” ma purtroppo mentirei non poco. sto passando i giorn… -