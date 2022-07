Dodici figli e tanta dolcezza: Britni, una mamma con i super poteri (Di venerdì 29 luglio 2022) Viviamo in un mondo, dove, si sa, la natalità ha subito un tragico decremento. Pensare ad avere dei figli, per alcune coppie, è complicato e difficile, eppure esistono delle eccezioni con i fiocchi. Un esempio? Quello di Britni Church, mamma di Dodici figli che sta conquistando Instagram (e il mondo intero) con le vicende della sua numerosa famiglia. A colpire è anche il fatto che Britni è una giovane donna: ha solo 33 anni, eppure dal 2004 ad adesso non ha mai smesso di fare bambini, scegliendo consapevolmente di darli alla luce e crescerli con gioia. Il suo segreto? Dice di avere dei super poteri. Una famiglia atipica e bellissima Ma scopriamo di più su Britni e sulla sua vita. Questa ragazza dal carattere straordinario ha scelto di ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 luglio 2022) Viviamo in un mondo, dove, si sa, la natalità ha subito un tragico decremento. Pensare ad avere dei, per alcune coppie, è complicato e difficile, eppure esistono delle eccezioni con i fiocchi. Un esempio? Quello diChurch,diche sta conquistando Instagram (e il mondo intero) con le vicende della sua numerosa famiglia. A colpire è anche il fatto cheè una giovane donna: ha solo 33 anni, eppure dal 2004 ad adesso non ha mai smesso di fare bambini, scegliendo consapevolmente di darli alla luce e crescerli con gioia. Il suo segreto? Dice di avere dei. Una famiglia atipica e bellissima Ma scopriamo di più sue sulla sua vita. Questa ragazza dal carattere straordinario ha scelto di ...

