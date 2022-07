Cuore, sangue e intestino: sui farmaci gli italiani non badano a spese (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Nel 2021 la spesa per farmaci di classe C a carico del cittadino ha raggiunto 6,1 miliardi di euro circa, con un incremento del 7% rispetto al 2020; di questi il 57% (3,5 miliardi) è relativo a farmaci con ricetta e il 43% (2,6 miliardi) a farmaci di automedicazione (SOP e OTC), comprensivi di quelli erogati negli esercizi commerciali. Le benzodiazepine, contraccettivi e farmaci utilizzati nella disfunzione erettile si confermano le categorie a maggiore spesa. Considerando solo i farmaci di automedicazione, i primi principi attivi per spesa sono diclofenac, ibuprofene e paracetamolo. è quanto emerge dallo studio "L'uso dei farmaci in Italia. Rapporto Nazionale 2021" a cura dell'Agenzia italiana per il Farmaco (Aifa) presentato questa mattina a Roma. I farmaci ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Nel 2021 la spesa perdi classe C a carico del cittadino ha raggiunto 6,1 miliardi di euro circa, con un incremento del 7% rispetto al 2020; di questi il 57% (3,5 miliardi) è relativo acon ricetta e il 43% (2,6 miliardi) adi automedicazione (SOP e OTC), comprensivi di quelli erogati negli esercizi commerciali. Le benzodiazepine, contraccettivi eutilizzati nella disfunzione erettile si confermano le categorie a maggiore spesa. Considerando solo idi automedicazione, i primi principi attivi per spesa sono diclofenac, ibuprofene e paracetamolo. è quanto emerge dallo studio "L'uso deiin Italia. Rapporto Nazionale 2021" a cura dell'Agenzia italiana per il Farmaco (Aifa) presentato questa mattina a Roma. I...

