Chiusa in casa dal marito: l'incubo di una madre e dei suoi tre figli (Di venerdì 29 luglio 2022) Un uomo di 36 anni è stato arrestato, nei giorni scorsi, con l’accusa di sequestro di persona pluriaggravato. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe impedito alla moglie - e ai loro tre figli minorenni - di... Leggi su europa.today (Di venerdì 29 luglio 2022) Un uomo di 36 anni è stato arrestato, nei giorni scorsi, con l’accusa di sequestro di persona pluriaggravato. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe impedito alla moglie - e ai loro treminorenni - di...

fraversion : Marcella Bella oggi al Corriere: «Ho vissuto malissimo la pandemia. Mesi chiusa in casa a piangere. Provavo a uscir… - Corriere : La Casa del Manzoni costretta a chiudere fino a settembre: «Nessun aiuto dallo Stato» - streetloveitaly : RT @fraversion: Marcella Bella oggi al Corriere: «Ho vissuto malissimo la pandemia. Mesi chiusa in casa a piangere. Provavo a uscire, a far… - CastelluccioS : RT @fraversion: Marcella Bella oggi al Corriere: «Ho vissuto malissimo la pandemia. Mesi chiusa in casa a piangere. Provavo a uscire, a far… - BluTormalina : @El1_Elyon Io l'ho avuta alla veneranda età di 43 anni, mi sono fatta le festività natalizie chiusa in casa, 5gg di… -