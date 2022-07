Calciomercato Lazio, Acerbi aspetta Inzaghi: il difensore ha deciso (Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercato Lazio: Acerbi avrebbe deciso di aspettare la chiamata di Simone Inzaghi all’Inter In casa Lazio balla sempre la cessione di Francesco Acerbi, non partito con la squadra per il ritiro in Germania in accordo con Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il difensore avrebbe preso una decisione. Il centrale mancino starebbe infatti aspettando l’Inter per riabbracciare il suo ex allenatore Simone Inzaghi. La destinazione nerazzurra sarebbe la più gradita per Acerbi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022)avrebbedire la chiamata di Simoneall’Inter In casaballa sempre la cessione di Francesco, non partito con la squadra per il ritiro in Germania in accordo con Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ilavrebbe preso una decisione. Il centrale mancino starebbe infattindo l’Inter per riabbracciare il suo ex allenatore Simone. La destinazione nerazzurra sarebbe la più gradita per. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

