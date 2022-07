Wta Varsavia 2022, Garcia elimina Cocciaretto al secondo turno (Di giovedì 28 luglio 2022) Elisabetta Cocciaretto si è fermata al secondo turno del Wta 250 di Varsavia 2022, sconfitta da Caroline Garcia attraverso il risultato di 6-3, 7-5. Grande rammarico per la tennista italiana, domata dalla francese per la terza volta in altrettanti incontri, considerando l’alto livello di gioco espresso a sprazzi; in particolare, durante il secondo parziale, la marchigiana sembrava poter mettere in pratica il giusto guizzo da un momento all’altro, con la transalpina traballante a più riprese con la prima. Alcuni errori tecnici gravi, però, hanno compromesso la comunque positiva prestazione di Cocciaretto; in particolare, dopo aver perso il decimo game in risposta partendo da 0-30 in suo favore, la giovane italiana ha ceduto il servizio dopo una palla ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Elisabettasi è fermata aldel Wta 250 di, sconfitta da Carolineattraverso il risultato di 6-3, 7-5. Grande rammarico per la tennista italiana, domata dalla francese per la terza volta in altrettanti incontri, considerando l’alto livello di gioco espresso a sprazzi; in particolare, durante ilparziale, la marchigiana sembrava poter mettere in pratica il giusto guizzo da un momento all’altro, con la transalpina traballante a più riprese con la prima. Alcuni errori tecnici gravi, però, hanno compromesso la comunque positiva prestazione di; in particolare, dopo aver perso il decimo game in risposta partendo da 0-30 in suo favore, la giovane italiana ha ceduto il servizio dopo una palla ...

