Tottenham, un club su Reguilon (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra i giocatori in uscita dal Tottenham c'è anche Sergio Reguilon. Il terzino spagnolo, secondo AS, interessa al Siviglia, che lo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra i giocatori in uscita dalc'è anche Sergio. Il terzino spagnolo, secondo AS, interessa al Siviglia, che lo...

aboccadaverita : RT @MarcoDeiana4: ?? La #Roma parte per #TelAviv dove affronterà l'amichevole contro il #Tottenham. Assente #CarlesPerez, giocatore in uscit… - Geoorg12 : RT @MarcoDeiana4: ?? La #Roma parte per #TelAviv dove affronterà l'amichevole contro il #Tottenham. Assente #CarlesPerez, giocatore in uscit… - FlockaDoumbia : RT @MarcoDeiana4: ?? La #Roma parte per #TelAviv dove affronterà l'amichevole contro il #Tottenham. Assente #CarlesPerez, giocatore in uscit… - WickedS31207283 : RT @MarcoDeiana4: ?? La #Roma parte per #TelAviv dove affronterà l'amichevole contro il #Tottenham. Assente #CarlesPerez, giocatore in uscit… - filippoASR1927 : RT @MarcoDeiana4: ?? La #Roma parte per #TelAviv dove affronterà l'amichevole contro il #Tottenham. Assente #CarlesPerez, giocatore in uscit… -

Tottenham, un club su Reguilon Commenta per primo Tra i giocatori in uscita dal Tottenham c'è anche Sergio Reguilon. Il terzino spagnolo, secondo AS , interessa al Siviglia , che lo vorrebbe nuovamente in squadra. Mercato, niente Roma per Rodon: è ad un passo dal Rennes Joe Rodon è vicino al Rennes . Come riferiscono dall'Inghilterra, il difensore del Tottenham sta per trasferirsi al club francese. La Roma è alla ricerca di un centrale e il nome di Rodon era finito nel mirino dei giallorossi anche in ottica di una possibile cessione di Nicolò ... ClubDoria46.it Tottenham, un club su Reguilon Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... Colpo di scena Zaniolo: ‘acconto’ dal top club Possibile colpo di scena sul futuro di Nicolò Zaniolo: nuovo scenario per il talento della Roma. Tutti i dettagli Tiene sempre banco in sede di calciomercato il possibile futuro di Nicolò Zaniolo. Nel ... Commenta per primo Tra i giocatori in uscita dalc'è anche Sergio Reguilon. Il terzino spagnolo, secondo AS , interessa al Siviglia , che lo vorrebbe nuovamente in squadra.Joe Rodon è vicino al Rennes . Come riferiscono dall'Inghilterra, il difensore delsta per trasferirsi alfrancese. La Roma è alla ricerca di un centrale e il nome di Rodon era finito nel mirino dei giallorossi anche in ottica di una possibile cessione di Nicolò ... Calciomercato Sampdoria, non solo Bryan Gil: nome nuovo dal Tottenham - Club Doria 46 Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Possibile colpo di scena sul futuro di Nicolò Zaniolo: nuovo scenario per il talento della Roma. Tutti i dettagli Tiene sempre banco in sede di calciomercato il possibile futuro di Nicolò Zaniolo. Nel ...