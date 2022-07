Sydney Sweeney di Euphoria sulle scene di nudo: "Non smetterò di farle ma vorrei che alcune cose cambiassero" (Di giovedì 28 luglio 2022) Sydney Sweeney è tornata a parlare delle scene di nudo presenti in Euphoria durante una recente intervista dell'Hollywood Reporter, rivelando che si auspica alcune cose cambino in futuro. Durante un'intervista recente, Sydney Sweeney ha parlato apertamente di come le scene di nudo di Euphoria abbiano avuto un effetto sulla sua carriera e sulla sua vita privata, rivelando che in futuro c'è un aspetto in particolare che si augura con tutto il cuore che possa cambiare. Cassie Howard, il personaggio della serie per adolescenti della HBO interpretato dalla Sweeney, ha avuto molte scene di sesso nelle prime due stagioni della serie. L'attrice, che quest'anno ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022)è tornata a parlare delledipresenti indurante una recente intervista dell'Hollywood Reporter, rivelando che si auspicacambino in futuro. Durante un'intervista recente,ha parlato apertamente di come ledidiabbiano avuto un effetto sulla sua carriera e sulla sua vita privata, rivelando che in futuro c'è un aspetto in particolare che si augura con tutto il cuore che possa cambiare. Cassie Howard, il personaggio della serie per adolescenti della HBO interpretato dalla, ha avuto moltedi sesso nelle prime due stagioni della serie. L'attrice, che quest'anno ...

