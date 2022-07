Studenti del Sud, “al Nord non prenderebbero tante lodi, non è colpa loro. Più bravi in problem solving. Invalsi dimentica il contesto, esistono due Italie”. INTERVISTA ad Anna Maria De Luca (Di giovedì 28 luglio 2022) “I tanti 100 all’esame di Stato, le tante lodi al Sud? Si spiegano in chiave psicologica – spiega la preside – e sono la risposta dell’individuo all’ambiente e agli stimoli che riceve dall’ambiente in cui vive e che sono diversi dal Nord a Sud. Probabilmente se fossero al Nord tanti Studenti calabresi non avrebbero preso la lode”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 luglio 2022) “I tanti 100 all’esame di Stato, leal Sud? Si spiegano in chiave psicologica – spiega la preside – e sono la risposta dell’individuo all’ambiente e agli stimoli che riceve dall’ambiente in cui vive e che sono diversi dala Sud. Probabilmente se fossero altanticalabresi non avrebbero preso la lode”. L'articolo .

