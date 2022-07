Serpente entra in auto mentre è alla guida, la scena choc a Treviso: cosa è successo (Di giovedì 28 luglio 2022) Immaginate di essere alla guida e ritrovarvi all'improvviso un Serpente a pochi passi dalla faccia. È successo a una donna di Oderzo (comune in provincia di Treviso ), quasi eroica nel mantenere il ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Immaginate di esseree ritrovarvi all'improvviso una pochi passi dfaccia. Èa una donna di Oderzo (comune in provincia di), quasi eroica nel mantenere il ...

Laura_in_cucina : Serpente entra in auto dal finestrino: momenti di panico per una donna - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Serpente entra in auto dal finestrino: momenti di panico per una donna - Gazzettino : Serpente entra in auto dal finestrino: momenti di panico per una donna - Screenweek : #PeterDinklage è entrato nel cast di #HungerGames La Ballata dell'Usignolo e del Serpente nei panni di Casca Highbo… - IlsolitoGrav : RT @hynerdit: Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Peter Dinklage entra nel cast -