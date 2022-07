Se non c'è gas (Di giovedì 28 luglio 2022) Le fonderie già spostano le produzioni in orari da bollette minori, e i prezzi in crescita anticipano il crollo della domanda. Lo stesso vale per il vetro, per l’alimentare e qualsiasi attività che consuma energia. E poi per le nostre case. Il sistema comincia a scricchiolare. Numerose fonderie sono state costrette ad anticipare le ferie a luglio, nonostante la mole di ordini. Il messaggio è corale: con questi costi energetici è meglio fermarsi. Nei primi cinque mesi dell’anno la bolletta è arrivata a valere un terzo dei ricavi. Il settore spera di riprendere fiato in agosto, quando usualmente la richiesta di energia dell’industria è minore e i prezzi scendono del 30-40 per cento. Ma quest’anno qualsiasi stima potrebbe saltare tanto più a fronte dell’incertezza sulla forniture russe. C’è chi sta spostando la produzione nelle ore e nei giorni della settimana di minor costo per ridurre ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 luglio 2022) Le fonderie già spostano le produzioni in orari da bollette minori, e i prezzi in crescita anticipano il crollo della domanda. Lo stesso vale per il vetro, per l’alimentare e qualsiasi attività che consuma energia. E poi per le nostre case. Il sistema comincia a scricchiolare. Numerose fonderie sono state costrette ad anticipare le ferie a luglio, nonostante la mole di ordini. Il messaggio è corale: con questi costi energetici è meglio fermarsi. Nei primi cinque mesi dell’anno la bolletta è arrivata a valere un terzo dei ricavi. Il settore spera di riprendere fiato in agosto, quando usualmente la richiesta di energia dell’industria è minore e i prezzi scendono del 30-40 per cento. Ma quest’anno qualsiasi stima potrebbe saltare tanto più a fronte dell’incertezza sulla forniture russe. C’è chi sta spostando la produzione nelle ore e nei giorni della settimana di minor costo per ridurre ...

