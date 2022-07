Scuola: via libera del Cdm a 94mila professori e 10mila Ata (Di giovedì 28 luglio 2022) Su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Cdm ha deliberato per l’anno scolastico 2022-2023, di assumere a tempo indeterminato su posti vacanti e disponibili, 422 insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo, 10.116 unità di personale L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Cdm ha deto per l’anno scolastico 2022-2023, di assumere a tempo indeterminato su posti vacanti e disponibili, 422 insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo, 10.116 unità di personale L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia_Ansa : Scuola: dal consiglio dei ministri arriva l'ok all'assunzione di 94.130 prof e 10.116 Ata. Via libera a 11 progetti… - fabius10scudi : RT @Cazzaccimiei1: Guardate, quelle dei sistemi di ventilazione come unica via per far togliere le mascherine a scuola ai ragazzi (che poi… - Lelecottero : RT @Cazzaccimiei1: Guardate, quelle dei sistemi di ventilazione come unica via per far togliere le mascherine a scuola ai ragazzi (che poi… - AlfridaPeraj : RT @Cazzaccimiei1: Guardate, quelle dei sistemi di ventilazione come unica via per far togliere le mascherine a scuola ai ragazzi (che poi… - peggyone78 : RT @Cazzaccimiei1: Guardate, quelle dei sistemi di ventilazione come unica via per far togliere le mascherine a scuola ai ragazzi (che poi… -