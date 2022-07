Samsung testa il suo progetto di smart home in una residenza per anziani (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Fascicolo sanitario aggiornato con attività e controlli medici periodici, smartwatch per le emergenze (e per aprire la porta), sensori che rilevano chi c'è nell'ambiente, se sei a letto e perfino se apri con troppa frequenza il mobiletto per il bagno, tablet per ogni tipo di richiesta. E soprattutto non ci sono telecamere. No quelle no, sono invadenti, fastidiose e sa troppo di spazio sotto controllo. Sono alcune delle possibilità a disposizione degli over 65 che decidono di trascorrere il loro tempo in una residenza per anziani. Un po' speciale, certo. Perché è uno spazio a metà strada tra una tradizionale RSA e casa propria e perché dentro c'è un progetto pilota di domotica sviluppato insieme a Samsung. Il risultato è una sorta di condominio (appartamenti monolocali e bilocali) dotato di una vera e propria ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Fascicolo sanitario aggiornato con attività e controlli medici periodici,watch per le emergenze (e per aprire la porta), sensori che rilevano chi c'è nell'ambiente, se sei a letto e perfino se apri con troppa frequenza il mobiletto per il bagno, tablet per ogni tipo di richiesta. E soprattutto non ci sono telecamere. No quelle no, sono invadenti, fastidiose e sa troppo di spazio sotto controllo. Sono alcune delle possibilità a disposizione degli over 65 che decidono di trascorrere il loro tempo in unaper. Un po' speciale, certo. Perché è uno spazio a metà strada tra una tradizionale RSA e casa propria e perché dentro c'è unpilota di domotica sviluppato insieme a Samsung. Il risultato è una sorta di condominio (appartamenti monolocali e bilocali) dotato di una vera e propria ...

