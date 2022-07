Ronaldo al Napoli non si farà, arriva la conferma (Di giovedì 28 luglio 2022) Il fuoriclasse portoghese non vestirà la maglia del Napoli Come tutti potevano immaginare Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli. Questa voce di mercato partita dalla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 28 luglio 2022) Il fuoriclasse portoghese non vestirà la maglia delCome tutti potevano immaginare Cristianonon andrà al. Questa voce di mercato partita dalla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - Max1969Av : Luglio, acquisti del Napoli per la stampa: Dybala, Ronaldo, Navas, Raspadori. - Tony79999 : RT @osimhenismo_: 18 giorni a verona-napoli e a questa squadra manca ancora: - un portiere - un centrocampista - un esterno destro - un vi… - lordmaquac : @C____Jimmy Forza Ronaldo al Napoli - TUTTOJUVE_COM : Calemme (AS): 'Non è la prima volta che Ronaldo si propone al Napoli. Dovrebbe tagliarsi metà ingaggio' -