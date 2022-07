(Di giovedì 28 luglio 2022)- Lacontinua il suo mercato in entrata, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Ascoli, lavoro duro per gli uomini di Mourinho. Tiago Pinto è vicinissimo a piazzare un grandissimo colpo. Lacontinua la sua sessione di mercato fatta da tantissimi colpi di scena, dopo Dybala a parametro zero, isono ad unda Georginio. L’Olandese, classe 91? è un centrocampista dinamico e molto duttile, che può essere schierato sulla fascia sinistra o destra, ma anche al centro e da trequartista. Ha un tiro potente ed è rapidissimo nell’uno contro uno. È in grado di calciare buoni cross ed è anche un discreto colpitore di testa, nonostante non sia molto alto. È il cosiddetto da Kloop, il centrocampista senza posizione, l’allenatore Tedesco ...

serie_a24 : #Roma, Di Marzio: “Wijnaldum ad un passo dai giallorossi” - infoitsport : Roma, Di Marzio: “Wijnaldum ad un passo dai giallorossi” - ProfidiAndrea : ?? Di Marzio: '#Wijnaldum, c'è il sì alla #Roma! Nuovo contatto col #PSG per chiudere il colpo' 'Resta da risolvere… - AuraZacchi : RT @MinervaArmata: Il Palazzo della Cancelleria è un’imponente edificio rinascimentale in Corso Vittorio, già sede del tribunale della Sacr… - PerIColori : @Quoque_Tu_Brute @sscnapoli Simpatico... Ho solo detto che mi pare ridicolo che un tifoso della Roma venga sotto ad… -

... Capuano sarebbe anche stato contattato "da un soggetto dell'ambasciata americana ache si ...continueranno a sostenere che Draghi è caduto per colpa dei 5 Stelle e di Giuseppe Conte Autore...... almeno interpretabili come tali, di Fratoianni e Bonelli che, come anticipato, ieri ahanno ... AutoreBimbi Categoria EsteriTutte le trattative di questa sessione estiva per la Roma: praticamente fatta per Wijnaldum, occhio ad Andrea Belotti come vice AbrahamContentsTutte le trattative di questa sessione estiva per la Roma ...Countdown per Wijnaldum iniziato. Tre, due, uno: affare quasi fatto. Il PSG, infatti, ha aperto al prestito del centrocampista olandese e, secondo Il Corriere dello Sport, verrebbe inserito un diritto ...